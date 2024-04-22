Суперкубок Украины возвращается – известно, когда стартует новый футбольный сезон в УПЛ
В элитном дивизионе определились с датой начала очередных футбольных баталий.
Сезон 2024/25 в Украине начнется 27 июля, сообщает Динамомания.
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В этот день разыграют Суперкубок Украины, который последние два года не проводили из-за войны.
В Суперкубке встретятся обладатель золота УПЛ и победитель Кубка Украины. Если же оба трофея завоюет один клуб, то в Суперкубке он сыграет против серебряного призера УПЛ. Сам чемпионат Украины стартует 3 августа.
Напомним, сейчас первые две строчки в турнирной таблице УПЛ занимают Шахтер и Динамо. В финале Кубка Украины сыграют Ворскла и Шахтер.
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