В первом тайме доминирование Руха было безапелляционным. Львовяне после скучной стартовой 15-минутки начали регулярно входить в штрафную и пробивать с убийственных позиций – впрочем, подводило исполнение. То Роман метров попадет в партнера, то Пастух и Плюмен с линии вратарской пробьют по воробьям. Как ногами, так и головой.

Лучшие шансы открыть счет "желто-черные" упустили в последней трети первого тайма. Так, на 31-й Таллес выполнил подачу со стандарта на левую стойку, а Дидык сбросил ее вдоль ворот на правую. Сыч подхватил скидку и пробил с близкого расстояния, однако Кемкин парировал.

На 43-й же минуте Таллес принял пас на линии штрафной и зарядил над перекладиной. Минай же до перерыва не создавал ничего, за исключением эпизода на 38-й минуте. Невероятно, но это был лучший момент первого тайма – Кораблина забыли на правом краю штрафной, Ременяк перевел на него мяч, однако дальнейший выход один на один под углом завершился ударом у Ледвия.

В итоге, команды отправились отдыхать при нулях на табло. Преимущество Руха было тотальным, однако конвертировать его в гол никак не удавалось. В начале второго тайма ничего не изменилось – Минай отбивался и ничего не создавал, а на 52-й минуте привез себе пенальти ...

11-метровый выглядел очень сомнительно. Таллес качнул Чуева в штрафной и упал после контакта с ногой Петька, но на повторе было заметно – Сергей был первым на мяче и сам получил по ногам. Арбитр Дитро Евтухов после консультаций с VAR справедливо отменил пенальти.

Этот эпизод будто сломал Рух. Львовяне существенно убавили в активности. Минай начал дышать, а на 68-й минуте шокировал гостей. Закарпатцы заработали штрафной, Вакула подал, а Скиба подрезал ее на линию вратарской под удар Устименко – Ледвий спас Рух, однако через минуту пришлось вынимать мяч из сетки. Петько спокойно замкнул навес Вакулы с углового. 1:0!

Виталий Пономарев сразу же провел замены, бросив в бой Карабина и Рунича вместо Дидыка и Плюмана. Этот ход мог сработать уже на 72-й минуте, когда Карабин сбросил подачу с углового на Слюбика, а его попытку удара накрыл Семотюк. Мяч отскочил на левую стойку, откуда пробил Холод – Кемкин спас Минай!

Впрочем, еще через пять минут Рух сравнял счет. Гол был простым, но качественным. Таллес ворвался на левый край штрафной и прострелил вдоль ворот, защитники и Кемкин не смогли перехватить, а Квасницы наказал точным замыканием – 1:1!

После забитого гола Рух ожил. Команда желала вырвать победу, однако снова подкачало исполнение (и Кемкин). На 85-й минуте Карабин качнул Поддубного в штрафной площадке и зарядил в дальний угол – кипер парировал. На 90+4-й же Таллес выскочил один на один с Кемкиным, но пробил прямо в него. Еще через минуту Бренер открылся под пас на линию штрафной и нанес удар над воротами.

Наказание за расточительство могло быть болезненным. На последней минуте контратака Миная завершилась пасом на Кораблина и мощным ударом Устименко метров с 18-ти. Денис целился в ближнюю девятку, однако Ледвий выручил Рух! В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Минай не смог покинуть последнюю позицию в турнирной таблице, оставаясь в четырех зачетных баллах от зоны плей-офф за выживание. Рух же держится пятым – львовяне держатся в четырех пунктах от топ-4 и оторвались от шестой строчки (там засело Полесье) на два.

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