Коммерческий директор СК Днепр-1 Вячеслав Фридман прокомментировал информацию о том, что Динамо намеревалось перенести матч 26-го тура УПЛ из Днепра в другой город.

"Обсуждение ни на каком этапе. Информацию, что было предложение от Динамо, подтверждаю. Это была инициатива Динамо? Да. Они ссылаются на то, что в Киеве меньше тревог, футболисты будут чувствовать себя в большей безопасности.

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Но я уже где-то говорил, что нам тогда придется ехать во Львов и играть против Шахтера, в Кривой Рог против Кривбасса тоже. Чтобы был какой-то фейр-плей, чтобы СК Днепр-1 не выглядел, мягко говоря, каким-то заангажированным клубом. Чтобы этого всего не было.

И футболисты настроены играть в Днепре. У них и от Шахтера может быть какая-то заинтересованность. Это не решается на уровне гендиректоров или коммерческих директоров, а на уровне футболистов решается – могут поступить от Шахтера какие-то финансовые предложения. Поэтому нужно быть честными.

Позиция СК Днепр-1 – проводить матчи в Днепре. Потому что в противном случае придется ехать и во Львов, и в Кривой Рог. Команды в чемпионате должны быть равными", – приводит слова Фридмана Tribuna.

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