В елітному дивізіоні визначились з датою початку чергових футбольних баталій.

Сезон 2024/25 в Україні розпочнеться 27 липня, повідомляє Динамоманія.

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У цей день розіграють Суперкубок України, який останні два роки не проводили через війну.

У Суперкубку зустрінуться володар золота УПЛ та переможець Кубка України. Якщо ж обидва трофеї здобуде один клуб, то в Суперкубку він зіграє проти срібного призера УПЛ. Сам чемпіонат України стартує 3 серпня.

Нагадаємо, наразі перші дві сходинки у турнірній таблиці УПЛ посідають Шахтар і Динамо. У фіналі Кубка України зіграть Ворскла та Шахтар.

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