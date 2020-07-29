Суперкубок Англии-2020: утверждены дата и официальный формат поединка

Футбольная ассоциация Англии подтвердила, что победитель финала Кубка между Арсеналом и Челси, который пройдет 1 августа, поборется с Ливерпулем за Суперкубок страны. Поединок запланирован на 29 августа, информирует официальный сайт FA.

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Ранее в СМИ появилась информация, что соперником Ливерпуля может стать Лидс, который выиграл Чемпионшип. Данный вариант возник в связи с возможным участием финалистов Кубка в евротурнирах. Впрочем, в FA решили все же соблюсти традиционный формат соревнований – тем более, что Арсенал уже вылетел из Лиги Европы, а Челси имеет призрачные шансы на 1/4 финала ЛЧ после домашних 0:3 от Баварии.

Напомним, Ливерпуль стал чемпионом Англии впервые за 30 лет. К слову, действующим обладателем Суперкубка является Манчестер Сити, который в августе 2019-го одолел команду Клоппа в серии пенальти.

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