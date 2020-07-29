Суперкубок Англії-2020: затверджено дату та офіційний формат поєдинку

Футбольна асоціація Англії підтвердила, що переможець фіналу Кубка між Арсеналом та Челсі, який пройде 1 серпня, побореться з Ліверпулем за Суперкубок країни. Поєдинок запланований на 29 серпня, інформує офіційний сайт FA.

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Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що суперником Ліверпуля може стати Лідс, який виграв Чемпіоншип. Даний варіант виник у зв'язку із можливою участю фіналістів Кубка у євротурнірах. Втім, у FA вирішили все ж дотриматися традиційного формату змагань – тим більше, що Арсенал вже вилетів з Ліги Європи, а Челсі має примарні шанси на 1/4 фіналу ЛЧ після домашніх 0:3 від Баварії.

Нагадаємо, Ліверпуль став чемпіоном Англії вперше за 30 років. До слова, чинним володарем Суперкубка є Манчестер Сіті, який у серпні 2019-го здолав команду Клоппа в серії пенальті.

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