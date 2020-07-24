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АПЛ утвердила дату начала следующего сезона – некоторые клубы могут отдыхать меньше месяца

17:27 - Читати українською
АПЛ утвердила дату начала следующего сезона – некоторые клубы могут отдыхать меньше месяца
Ливерпуль – Манчестер Сити / Getty Images

Английская Премьер-лига определилась со сроками проведения сезона 2020/21.

Чемпионат начнется 12 сентября 2020-го, а закончится 23 мая 2021 года, информирует официальный сайт АПЛ.

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Четыре команды будут иметь меньше времени на отдых из-за своего участия в еврокубках. Челси и Манчестер Сити продолжают борьбу в Лиге чемпионов, а Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон – в Лиге Европы. Если они доберутся до финальных поединков еврокубков (23 и 21 августа соответственно), то будут отдыхать меньше месяца.

Напомним, уже в это воскресенье (26 июля) состоится последний тур АПЛ текущего сезона, все матчи будут сыграны в одно время.

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