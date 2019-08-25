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Сумасшедшая перестрелка, дебют Рибери и курьезная симуляция в видеообзоре матча Фиорентина – Наполи – 3:4

09:14 178 Читати українською
Сумасшедшая перестрелка, дебют Рибери и курьезная симуляция в видеообзоре матча Фиорентина – Наполи – 3:4
Лоренцо Инсинье / ФК Наполи

В 1 туре Серии А Фиорентина и Наполи устроили настоящий фестиваль голов на Артемио Франки. Смотрите видео голов и обзор матча.

9’ Эрик Пульгар
52’ Никола Миленкович
65’ Кевин-Принс Боатенг
 
Дрис Мертенс 38’
Лоренцо Инсинье 43’
Хосе Кальехон 56’
Лоренцо Инсинье 67’
9’ Эрик Пульгар
38’ Дрис Мертенс
43’ Лоренцо Инсинье
52’ Никола Миленкович
56’ Хосе Кальехон
65’ Кевин-Принс Боатенг
67’ Лоренцо Инсинье

Вице-чемпион Италии Наполи в 1 туре нового сезона Серии А пожаловал в гости к Фиорентине. В составе "фиалок" дебютировал легендарный Франк Рибери. Уже в начале матча арбитру пришлось использовать VAR после игры рукой в ​​штрафной гостей. Пенальти реализовал Пульгар. На 38-й минуте Дрис Мертенс фантастическим ударом сравнял счет.

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Под занавес встречи Мертенс отметился очень курьезной симуляцией, а более курьезно то, что арбитр умудрился "купиться" на это и назначил пенальти, который реализовал Инсинье. На 50-х минутах второго тайма команды обменялись голами Миленковича и Кальехона, на 65-й минуте Фиорентина снова сравняла счет, но через 2 минуты снова пропустила. Инсинье головой поразил пустые ворота после прострела.

Также новичок хозяев Франк Рибери мог заработать еще один пенальти для своей команды, но судья не увидел нарушения правил.

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Видеоновости Италия Фиорентина - Наполи Фиорентина Фиорентина Наполи Наполи
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