toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - ОЛІМПІК ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Божевільна перестрілка, дебют Рібері та курйозна симуляція у відеоогляді матчу Фіорентина – Наполі – 3:4

09:14 260 Читать на русском
Божевільна перестрілка, дебют Рібері та курйозна симуляція у відеоогляді матчу Фіорентина – Наполі – 3:4
Лоренцо Інсіньє / ФК Наполі

У 1 турі Серії А Фіорентина та Наполі влаштували справжній фестиваль забитиї м'ячів на Артеміо Франкі. Дивіться відео голів та огляд матчу.

9’ Ерік Пульгар
52’ Нікола Міленковіч
65’ Кевін-Прінс Боатенг
 
Дріс Мертенс 38’
Лоренцо Інсіньє 43’
Хосе Марія Кальєхон 56’
Лоренцо Інсіньє 67’
9’ Ерік Пульгар
38’ Дріс Мертенс
43’ Лоренцо Інсіньє
52’ Нікола Міленковіч
56’ Хосе Марія Кальєхон
65’ Кевін-Прінс Боатенг
67’ Лоренцо Інсіньє

Віце-чемпіон Італії Наполі у 1 турі нового сезону Серії А завітав у гості до Фіорентини. У складі "фіалок" дебютував легендарний Франк Рібері. Вже на початку матчу арбітру довелось використовувати VAR після гри рукою у штрафному гостей. Пенальті реалізував Пульгар. На 38-й хвилині Дріс Мертенс фантастичним ударом зрівняв рахунок.

Наполі здобув перемогу над Фіорентиною у феєричному матчі з сімома голами, Ювентус здолав Парму: 1-й тур Серії А, субота

Під завісу зустрічі Мертенс відзначився дуже курйозною симуляцією, а більш курйозно те, що арбітр примудрився "купитись" на це і призначив пенальті, який реалізував Лоренцо Інсіньє. На 50-х хвилинах другого тайму команди обмінялись голами Міленковіча та Кальєхона, на 65-й хвилині Фіорентина знову зрівняла рахунок, але за 2 хвилини знову пропустила. Інсіньє головою вразив порожні ворота після прострілу.

Також новачок господарів Франк Рібері міг заробити ще один пенальті для своєї команди, але суддя не побачив порушення правил.

blog_ava
Хобленко голом допоміг Динамо Брест розгромити Енергетик-БГУ
08:50
304
Теги
Італія Відеоновини Фіорентина - Наполі Фіорентина Фіорентина Наполі Наполі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
27
хв
Борнмут
16:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук