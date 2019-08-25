Божевільна перестрілка, дебют Рібері та курйозна симуляція у відеоогляді матчу Фіорентина – Наполі – 3:4

У 1 турі Серії А Фіорентина та Наполі влаштували справжній фестиваль забитиї м'ячів на Артеміо Франкі. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Віце-чемпіон Італії Наполі у 1 турі нового сезону Серії А завітав у гості до Фіорентини. У складі "фіалок" дебютував легендарний Франк Рібері. Вже на початку матчу арбітру довелось використовувати VAR після гри рукою у штрафному гостей. Пенальті реалізував Пульгар. На 38-й хвилині Дріс Мертенс фантастичним ударом зрівняв рахунок.

Наполі здобув перемогу над Фіорентиною у феєричному матчі з сімома голами, Ювентус здолав Парму: 1-й тур Серії А, субота

Під завісу зустрічі Мертенс відзначився дуже курйозною симуляцією, а більш курйозно те, що арбітр примудрився "купитись" на це і призначив пенальті, який реалізував Лоренцо Інсіньє. На 50-х хвилинах другого тайму команди обмінялись голами Міленковіча та Кальєхона, на 65-й хвилині Фіорентина знову зрівняла рахунок, але за 2 хвилини знову пропустила. Інсіньє головою вразив порожні ворота після прострілу.

Також новачок господарів Франк Рібері міг заробити ще один пенальті для своєї команди, але суддя не побачив порушення правил.