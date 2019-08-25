Мертенс позорно "нарисовал" пенальти в матче против Фиорентины – симуляция дня

Форвард Наполи Дрис Мертенс явно не умеет симулировать. Игрок очень неудачно попытался заработать пенальти.

Наполи перестрелял Фиорентину в матче 1 тура Серии А со счетом 4:3. Поединок запомнился не только феерией голов и дебютом Рибери, но и очень курьезной симуляцией Дриса Мертенса.

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Во время атаки "партенопейцев" Мертенс принял мяч в штрафной "фиалок" и, пробежав рядом с лежащим игроком хозяев, упал, будто его подстрелили. И это не весь абсурд эпизода.

Казалось бы, арбитр должен без колебаний показать желтую карточку бельгийцу, но нет, он назначил пенальти, который реализовал Лоренцо Инсинье.