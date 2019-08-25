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Мертенс позорно "нарисовал" пенальти в матче против Фиорентины – симуляция дня

00:40 33 Читати українською
Мертенс позорно "нарисовал" пенальти в матче против Фиорентины – симуляция дня
Дрис Мертенс / ФК Наполи

Форвард Наполи Дрис Мертенс явно не умеет симулировать. Игрок очень неудачно попытался заработать пенальти.

9’ Эрик Пульгар
52’ Никола Миленкович
65’ Кевин-Принс Боатенг
 
Дрис Мертенс 38’
Лоренцо Инсинье 43’
Хосе Кальехон 56’
Лоренцо Инсинье 67’
9’ Эрик Пульгар
38’ Дрис Мертенс
43’ Лоренцо Инсинье
52’ Никола Миленкович
56’ Хосе Кальехон
65’ Кевин-Принс Боатенг
67’ Лоренцо Инсинье

Наполи перестрелял Фиорентину в матче 1 тура Серии А со счетом 4:3. Поединок запомнился не только феерией голов и дебютом Рибери, но и очень курьезной симуляцией Дриса Мертенса.

Наполи одержал победу над Фиорентиной в феерическом матче с семью голами, Ювентус одолел Парму: 1-й тур Серии А, суббота

Во время атаки "партенопейцев" Мертенс принял мяч в штрафной "фиалок" и, пробежав рядом с лежащим игроком хозяев, упал, будто его подстрелили. И это не весь абсурд эпизода.

Казалось бы, арбитр должен без колебаний показать желтую карточку бельгийцу, но нет, он назначил пенальти, который реализовал Лоренцо Инсинье.

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Италия Видеоновости Фиорентина - Наполи Наполи Наполи Дрис Мертенс Дрис Мертенс Фиорентина Фиорентина
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