Ювентус одержал минимальную победу над Пармой: 1-й тур Серии А, матчи субботы

В рамках матча-открытия нового сезона чемпионата Италии Парма не смогла отобрать очки у Ювентуса (0:1).

Чемпионат Италии 2019/20, 1-й тур

Парма – Ювентус – 0:1

Гол: Кьеллини, 21

Фиорентина – Наполи – начало в 21:45

Новый сезон итальянской Серии А открывал матч Пармы против Ювентуса. Для действующих чемпионов поединок начался довольно убедительно: уже на 21-й минуте Кьеллини вывел свою команду вперёд, подправив прострельную передачу Алекса Сандро в ворота – 0:1. Ещё через несколько минут удвоить преимущество гостей мог Роналду, который нанёс удар из пределов штрафной, однако мяч лишь чиркнул о штангу. Тем не менее, Криштиану отличился на 34-й, красиво качнув защитника на правом краю и пробив низом в дальний нижний угол – впрочем, арбитры после просмотра видеоповтора отменили гол из-за офсайда. У Пармы было несколько неплохих дальних ударов, но Щенсны действовал внимательно.

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После перерыва инициатива осталась за Ювентусом, однако долгое время хозяевам удавалось держать туринцев на дистанции. Впрочем, во второй половине второго тайма разошёлся Роналду: на 66-й он убежал от защитников и пробил с линии штрафной под перекладину, а на 73-й обошел двух игроков и выстрелил низом – в обоих случаях голкипер Сепе исполнил блестящие сейвы. Постепенно игра выровнялась, но Парме отыграться так и не было суждено. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Ювентуса.

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