Франция, Лига 1, 33-й тур

ПСЖ – Сент-Этьен – 3:2

Голы: Мбаппе, 79, 87 (пенальти), Икарди, 90+5 – Буанга, 78, Амума, 90+2

ПСЖ в феерическом стиле выгрыз победу над Сент-Этьеном и сократил до минимума отставание от Лилля

После неожиданной потери очков Лиллем в пятницу парижане получили шанс сократить до минимума отставание от лидера чемпионата. Однако на протяжении почти всего матча на табло горели нули. Команды оставили все голы на концовку.

Начиная с 78-й минуты, на поле творилось какое-то безумие. За это время каждый коллектив успел выйти вперед и сравнять счет, но ПСЖ на последних минутах все же сумел вырвать победу.

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