Сумасшедшая драма с дублем Мбаппе в видеообзоре матча ПСЖ – Сент-Этьен – 3:2
ПСЖ обыграл Сент-Этьен в рамках 33-го тура французской Лиги 1. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
Франция, Лига 1, 33-й тур
ПСЖ – Сент-Этьен – 3:2
Голы: Мбаппе, 79, 87 (пенальти), Икарди, 90+5 – Буанга, 78, Амума, 90+2
ПСЖ в феерическом стиле выгрыз победу над Сент-Этьеном и сократил до минимума отставание от Лилля
После неожиданной потери очков Лиллем в пятницу парижане получили шанс сократить до минимума отставание от лидера чемпионата. Однако на протяжении почти всего матча на табло горели нули. Команды оставили все голы на концовку.
Начиная с 78-й минуты, на поле творилось какое-то безумие. За это время каждый коллектив успел выйти вперед и сравнять счет, но ПСЖ на последних минутах все же сумел вырвать победу.
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