Лига чемпионов вышла на финишную прямую – уже в конце апреля стартует полуфинальная стадия. Кого считают фаворитом на триумф в самом престижном евротурнире, разобрался "Футбол 24".

Реал Мадрид, Челси, Манчестер Сити или ПСЖ – кто-то из них станет новым королем Европы по итогам сезона 2020/21. Уже 27 и 28 апреля будут сыграны первые поединки полуфиналов Лиги чемпионов – в Мадриде "сливочные" примут Челси, а на следующий день в столице Франции ПСЖ померится силами с Манчестер Сити. Ответные матчи состоятся в начале мая – 4 и 5 числа.

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Из четырех команд, которые завоевали путевки в полуфинал, двое имеют в своем активе победы в Лиге/Кубке чемпионов. Реал является рекордсменом турнира, триумфировав 13 раз (еще трижды "сливочные" проигрывали в финале). Челси стал победителем ЛЧ в сезоне 2011/12 – это единственная победа лондонцев в самом престижном еврокубке, а еще однажды "пенсионеры" уступили в решающем матче (МЮ в финале 2007/08).

Другие полуфиналисты еще ни разу не выигрывали ЛЧ. Манчестер Сити никогда даже не играл в финале, а вот ПСЖ в прошлом году остановился в шаге от трофея, проиграв в финале Баварии. Это был единственный случай, когда парижский клуб играл в решающем матче. Заметим, что Неймар, Мбаппе и Ко уже взяли реванш у мюнхенцев, не пустив их в полуфинал – французская команда прошла дальше благодаря правилу выездного гола.

Борьбу в Лиге чемпионов продолжают и двое украинских футболистов. Если Андрей Лунин не сыграл ни одной минуты за Реал Мадрид, не имея никаких шансов вытеснить Тибо Куртуа, то Александр Зинченко регулярно выходит на поле в футболке Манчестер Сити. Заметим, что украинцы лишь дважды побеждали в ЛЧ – Андрей Шевченко в составе Милана (2002/03) и Анатолий Тимощук в Баварии (2012/13).

Кто выиграет ЛЧ 2020/21 – мнение букмекеров

Эксперты William Hill считают, что победитель пары Манчестер Сити – ПСЖ впервые в своей истории станет лучшей командой Европы. Коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы в Лиге чемпионов составляет 2.30. Шансы других команд оценивают скромнее. Например, на парижан перед первым полуфиналом можно поставить за 4.20.

Сильнейший в полуфинале Реал Мадрид – Челси будет аутсайдером решающего поединка, считает букмекер. На то, что испанская команда завоюет свой 14-й Кубок, принимают ставки с привлекательным коэффициентом 4.50. А вот команде Томаса Тухеля отдают наименьше шансов среди всех участников полуфинала – только 5.50.

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Австрийцы из BWin своим фаворитом тоже выбрали команду Александра Зинченко, который в текущем сезоне ЛЧ сыграл 6 матчей (4 – в групповом турнире и дважды появлялся в плей-офф). Коэффициент на итоговый успех "горожан" – 2.50, что значительно превосходит аналогичные кофы на других полуфиналистов ЛЧ.

Интересно, что шансы ПСЖ, Реала и Челси считают приблизительно равными. Коэффициент на победу парижан составляет 4.00, на триумф мадридцев – 4.50, а на лондонцев – 5.00. Вероятность, что победителем Лиги чемпионов 2020/21 станет команда из Англии (Манчестер Сити или Челси), оценили в 1.5.

Bet365 согласны с коллегами и также считают "горожан" фаворитом. Поставив на команду Хосепа Гвардиолы, можно увеличить свой выигрыш в 2,25 раз. Шансы других команд тоже оценили куда ниже. В частности, вероятность победы ПСЖ в Лиге чемпионов – 4.33. На Реал предлагают поставить за 5.00. Челси, опять же, называют явным аутсайдером – только 5.50.

Напомним, финал ЛЧ 2020/21 состоится 29 мая в Стамбуле.

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