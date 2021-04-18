ПСЖ обіграв Сент-Етьєн в рамках 33-го туру французької Ліги 1. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Франція, Ліга 1, 33-й тур

ПСЖ – Сент-Етьєн – 3:2

Голи: Мбаппе, 79, 87 (пенальті), Ікарді, 90+5 – Буанга, 78, Амума, 90+2

ПСЖ у феєричному стилі вигриз перемогу над Сент-Етьєном і скоротив до мінімуму відставання від Лілля

Після несподіваної втрати очок Ліллем у п'ятницю парижани отримали шанс скоротити до мінімуму відставання від лідера чемпіонату. Однак упродовж майже усього матчу на табло горіли нулі. Команди залишили всі голи на кінцівку.

Починаючи з 78-ї хвилини, на полі коїлося якесь божевілля. За цей період кожен колектив встиг вийти вперед та зрівняти рахунок, але ПСЖ на останніх хвилинах все ж зумів вигризти перемогу.

Хто виграє ЛЧ 2020/21 – визначений явний фаворит, українець має високі шанси на трофей