Франция, Лига 1, 33-й тур

ПСЖ – Сент-Этьен – 3:2

Голы: Мбаппе, 79, 87 (пенальти), Икарди, 90+5 – Буанга, 78, Амума, 90+2

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После неожиданной потери очков Лиллем в пятницу парижане получили шанс сократить до минимума отставание от лидера чемпионата. Давление турнирного положения, однако, долго тормозило атакующие потуги ПСЖ. В конце концов, самой интересной оказалась последняя 15-минутка против исторического гранда Сент-Этьена.

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На 78-й минуте "зеленые" неожиданно вышли вперед. Это Денис Буанга в одно касание замкнул навес Трауко с левого фланга. Париж отыгрался в ответной атаке: Эррера пасом с центра поля нашел в штрафной соперника Мбаппе, Килиан подработал мяч и переиграл Грина в ближнем бою.

А на 87-й лидер атак ПСЖ уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол голкипера Сент-Этьена на себе. Однако, гости не собирались складывать оружие перед парижанами. В добавленное арбитром время Ромен Амума удачно сыграл на добивании после неудачного сэйва Рико и, казалось, отобрал очки у ПСЖ. Но другого мнения был Мауро Икарди – аргентинец головой замкнул подачу Ди Марии с фланга в последней атаке хозяев!

После этой победы парижане набрали 69 очков и за пять туров до конца первенства отстают от Лилля всего на 1 пункт. Кроме того, ПСЖ продолжает борьбу в Лиге чемпионов. В полуфинале соперником команды Почеттино станет Манчестер Сити.

Турнирная таблица чемпионата Франции