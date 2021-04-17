Лига 1, 33 тур

Лилль – Монпелье – 1:1

Голы: Араужо, 85 – Делор, 21

Очередной игровой уикенд сенсационный лидер чемпионата Франции начинал домашним поединком против Монпелье. Еще до начала игры было очевидно, что легкой прогулки не получится – команда Мишеля Дер Закаряна не проигрывает уже более двух месяцев. Да, победы чередуются с ничьими, но "догам" очень нежелательно терять очки. Фаны мечтают о чемпионстве, о чем напомнили, разместив соответствующие баннеры на стадионе.

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Монпелье только в четырех матчах нынешнего сезона покидал поле без забитых мячей и решил сегодня их количество не увеличивать, открыв счет на 21-й минуте. Гостям удалась классная атака с переводом с фланга на фланг, разрезным пасом за спины защитникам, ассистом Лаборде и ударом в падении головой от Делора.

Лилль и до этого владел инициативой, а после пропущенного начал ходить в атаку еще активнее. Особенно заметно изменили ситуацию замены во втором тайме, когда на поле вышли Языджи, Дэвид и Араужо. В конце концов, именно последний и сравнял счет в конце матча после навеса с правого фланга. Бразилец поймал мяч в пределах штрафной и с лета мощно пробил под дальнюю штангу. К основному времени арбитр компенсировал аж 7 минут. Моменты возникали у тех и у других ворот, но вырвать победу не удалось никому.

Благодаря этой ничьей Лилль набрал 70 очков и теперь рискует подпустить к себе ПСЖ на расстояние в один зачетный пункт. Монпелье вместе с победой потерял шанс приблизиться к еврокубковой зоне и остался на 8-м месте в турнирной таблице Лиги 1.