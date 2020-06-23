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Сульшер вступился за Де Хеа, которого атакуют из-за фейлов в последних матчах Манчестер Юнайтед

15:56 - Читати українською
Сульшер вступился за Де Хеа, которого атакуют из-за фейлов в последних матчах Манчестер Юнайтед
Давид Де Хеа и Уле Гуннар Сульшер / Фото The Guardian

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер убежден, что Давид Де Хеа – лучший голкипер.

27’ Стевен Бергвейн
 
Бруну Фернандеш 81’
27’ Стевен Бергвейн
81’ Бруну Фернандеш

"Давид – лучший вратарь в мире. Он пропустил 2 гола в последних 7 матчах нас. В них мы дважды играли с Сити, играли с Челси, Тоттенхэмом и Эвертоном. 2 гола за 7 матчей.

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Да, гол с Эвертоном, пожалуй, вышел странным. В матче с Тоттенхэмом он не смог отбить мяч. Но он делает прекрасные сейвы, он выигрывает для нас матчи и все еще является лучшим вратарем в мире.

Давид очень настойчиво работает. Он не допускает каких-то постоянных ошибок. Я очень доволен его работой", – цитирует Сульшера The Mirror.

В нынешнем сезоне АПЛ Де Хеа провел 30 матчей, в которых пропустил 31 гол.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Давид Давид Де Хеа Уле Гуннар Уле Гуннар Сульшер Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
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