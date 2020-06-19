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Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – видео гола

22:46 - Читати українською
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – видео гола
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – видео голов и обзор матча

Тоттенхэм принимает Манчестер Юнайтед в рамках 30-го тура обновленной АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед на Футбол 24.

27’ Стевен Бергвейн
 
27’ Стевен Бергвейн

Тоттенхэму удалось открыть счет на 27-й минуте матча. Точным ударом отметился Стивен Бергвейн, который оставил в дураках трех соперников и нанес удар, с которым не смог справиться Де Хеа.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: гол Бергвейна:

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Англия Видеоновости Тоттенхэм Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
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