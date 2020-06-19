Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – видео гола

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Лунін і Зозуля отримали сенсаційні оцінки в Іспанії – Андрій страждає перед дербі українців, фанати лютують, тінь Динамо
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Карпаты – Олимпик: матч официально перенесен в Луцк из-за ситуации во ЛьвовеУкраина — 16:06 104
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Атлетико отказался продать Фелиша в АПЛ за 150 млн евроИспания — 15:38 207
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Шовковського засмутив ефектним голом, а Мессі пішки під стіл ходив: призовий кросворд від головного редактораОвертайм — 14:45 93
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Реал установил рекорд Примеры благодаря голу Асенсио в ворота ВаленсииИспания — 14:13 193