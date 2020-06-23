Реал наVARив лідерство, хронічна хвороба Барси, нульовий Ліверпуль і "срібний" Холанд – перший тиждень шаленого марафону

Європейський футбол переходить у режим марафону – щодня матчі, щодня змінюється ситуація. "Футбол 24" спробував виділити все найцікавіше за останній тиждень. Бідний Арсенал, потужний Манчестер Сіті, зміна влади в Прімері та останні інтриги Бундесліги – в нашому матеріалі.

1. Лідерство Реала під акомпанемент суддівських свистків. Зідан з ноткою скандальності обіграв Валенсію та Реал Сосьєдад. В обох поєдинках арбітри скасували голи мадридцям через "пасивний" офсайд. І якщо проти "кажанів" ранній пропущений м'яч навряд чи завадив би перетворити солідну ігрову перевагу в 3 очки, то з басками лояльність рефері мала ключове значення. Три неоднозначні епізоди з голами/пенальті розсудили на користь Мадрида. Помилки? Навіть після VAR сказати важко. Але хіба для когось новина, що в Прімері пограничні ситуації свистять на користь грандів? Відкинувши арбітраж, можна помітити ще багато цікавого. Казкове повернення Асенсіо (рік лікувався) з голом і асистом, нове бомбардирське досягнення Рамоса, ну і Бензема, Бензема, Бензема. Він вже в топ-5 голеодорів Реала. А Мадрид зрівнявся з Барселоною за очками.

Реал Сосьєдад – Реал Мадрид: скандальний, але безпомилковий арбітраж, сіренька перемога "бланкос" і незамінний Рамос

2. Гостьова хвороба Барселони не вилікувана. У поточному сезоні Ла Ліги каталонці в гостях набрали менше половини очок (22 з 45). Не допомагає відсутність ворожих фанів. Виїзд у Севілью завершився черговою осічкою. Рівний футбол та справедливі нулі на табло. За ударами з меж штрафного майданчика та якістю створених моментів Севілья навіть мала невеличку перевагу. Труднощі Барси вкотре пояснюються залежністю від Мессі. Контроль м'яча Сетьєн поставив, але коли доходить до загострення, все падає на плечі головної зірки. Невдалий матч Лео – команда беззуба. У Каталонії можуть скільки завгодно нарікати на прихильність арбітрів до Реала, але команда цілком заслужено пропустила головного суперника на вершину турнірної таблиці.

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3. Типовий Моурінью, нетиповий Сульшер. Жозе припаркував проти колишніх підопічних автобус. Завдяки класній грі Сона, Бергвейна та Льоріса "шпори" стримали суперника та ледь не відсвяткували перемогу. Для Юнайтед, заробивши пенальті, нічию врятував Погба – француз дуже скучив за футболом (з жовтня два матчі) і після виходу на заміну просто розривав. Сульшер наважився залишити в грі одночасно і Поля, і Бруну. Як наслідок – море креативу, але голий центр поля. Норвежець повинен придумати, як їх ефективно поєднати. Тоді МЮ стане реальною силою. До речі, Фернандеш – космос. 6 матчів АПЛ – 6 нагород MVP. Де Хеа ж отримав тонну критики від Роя Кіна та журналістів за пропущений м'яч, якого можна було уникнути.

4. Арсенал шкода – кошмарна гра та епідемія травм. Сподіватися на щось з Манчестер Сіті було наївно, але ж і з Брайтоном фанів застало розчарування. Задуми Артети не працюють: високий пресинг проти "містян" зник після стартових хвилин, комбінаціям на Амексі бракувало останнього пасу. Єдиний гол за 2 матчі – індивідуальний шедевр Пепе. Слабку гру команди в цілковитий провал перетворив Давід Луїс, який за 25 хвилин на полі подарував Сіті гол, пенальті та більшість. Поповнили лазарет Джака та Марі, однак найбільша втрата – Бернд Лєно. Один з тих, хто зберігає обличчя в нинішньому Арсеналі, отримав жахливу травму. В гостях у Сіті німець здійснив 9 сейвів, тепер "канонірам" доведеться боротися за верхню частину таблиці без його див.

5. Мерсисайдські нулі за щастя для Клоппа. Ліверпуль за крок від чемпіонства. Трофей "червоним" гарантований, потрібно просто зробити все красиво. Нулі в дербі не входили в їхні плани, але стали логічним наслідком стратегії Юргена Клоппа. Ліверпуль закрив гру: фантастично пресингував Евертон (3.97 PPDA), водночас сам дуже мало створював (0.62 xG). Карло Анчелотті міг закріпитися в образі головного страхіття Ліверпуля – подвиги з Наполі ще свіжі в пам'яті, були шанси обіграти найкращу команду світу вже з Евертоном. Аліссон і каркас воріт зупинили "ірисок" на останніх хвилинах.

6. Серія А ефектно "підтягнула хвости". На вихідних італійці дограли перенесені матчі чемпіонату. Інтеру карантин явно пішов на користь: перед зупинкою Серії А "нерадзуррі" програли обом прямим конкурентам та вибули з боротьби за титул, а після відновлення змагань демонструють змістовний якісний футбол. Зовсім трішки не вистачило, щоб пробитися у фінал Кубка Італії, а от Сампдорія перед міланцями капітулювала – хлопці Конте забивали внаслідок розкішних комбінацій. Еріксен – топ, Лукаку – шикарний. Інтер закріпився на третій сходинці, останнє місце в зоні ЛЧ тримає Аталанта. На бергамасків пауза не вплинула ніяк – і це чудово. Команда Маліновського легко відвантажила 4 м'ячі Сассуоло, не знадобилася навіть допомога запасних, серед яких був Руслан.

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7. Вмирають останні інтриги Бундесліги. Баварія ще раніше виграла титул, тому цього тижня з дебютантами (17-річний Мусіала, 20-річний Річардс) прибила Фрайбург. Лєвандовскі відзначився дублем, але до заповітної позначки в 40 голів потрібно забити ще 7. Байєр може приміряти клеймо "неверкузена": після сенсаційної поразки Герті "аптекарі" пропустили в топ-4 Гладбах і випустили з рук путівку в Лігу чемпіонів (-2 очки за тур до фінішу). Сезон можна врятувати у фіналі Кубка Німеччини, однак там на Байєр чекає феноменальна Баварія. У Лізі Європи гратимуть Вольфсбург і Хоффенхайм. Вердер однією ногою вже в другому дивізіоні – лише диво допоможе "музикантам" врятуватися (треба перемагати і сподіватися на поразку Фортуни).

8. Холанд забезпечив Дортмунду віце-чемпіонство та побив клубний рекорд. У поєдинку за друге місце Борусія на виїзді здолала Лейпциг. РБ спробував повторити фірмовий трюк: провальний перший тайм і камбек у другому. Не вдалося – "джмелі" з молоддю в основі (з Морея росте новий Хакімі, Рейна йде стопами Пулішіча) відіграли грамотно та солідно. Забивав, звичайно ж, Холанд. Ерл довів власну статистику до вражаючих цифр (75 хвилин на гол) і дублем встановив клубний рекорд. БД забила 84 м'ячі, покращила в порівнянні з минулим сезоном оборону, але все одно без шансів програла чемпіонство. У Дортмунді всі твердо налаштовані взяти салатницю наступного року. На жаль, не все залежить від них – якось повинна зіпсуватися Баварія.

9. Ювентус йде до скудетто, але для реабілітації Саррі цього буде мало. Туринці спокійно переграли Болонью та наблизилися до чемпіонства. Кому дісталися лаври? Італійська преса виблискує величними образами авторів голів. "Дибалду!" – кричить GdS. Пауло дійсно красиво завершив красиву комбінацію, а от Кріш не вразив взагалі (багато дриблінгу та ударів, мало користі). Мауріціо Саррі шанують значно менше. Критика після невдач заглушує похвалу після перемог. Минулого тижня Юве справедливо програв Наполі фінал Кубка Італії – наставнику "старої синьйори" було дуже несолодко. Щоправда, інакше в головному клубі країни не може бути. Потрібні і титули, і фірмовий футбол. Поки що немає нічого.

10. Манчестер Сіті – втілення потужності. Гвардіола виграв два матчі після паузи із загальним рахунком 8:0. Ще трішки сумарної статистики "містян" проти Арсенала та Бернлі: 39 – 4 за ударами, 19 – 0 в площину, 69% володіння. Контекст зрозумілий. При цьому варто враховувати, що Пеп між матчами змінив 8 гравців стартового складу – повноцінний шанс отримали не лише Зінченко та Канселу, а й Філ Фоден. Останній сповна скористався можливістю, оформивши дубль у ворота Бернлі. Дві легкі прогулянки для Сіті затьмарені травмами Гарсії та Агуеро. Втрата аргентинця дасться взнаки у наступних поєдинках з Челсі та Ліверпулем. Маленька мрія "блакитних" – не коронувати головного конкурента в себе вдома.

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