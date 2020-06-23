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Сульшер заступився за Де Хеа, якого атакують за фейли в останніх матчах Манчестер Юнайтед

15:56 - Читать на русском
Сульшер заступився за Де Хеа, якого атакують за фейли в останніх матчах Манчестер Юнайтед
Давід Де Хеа та Уле Гуннар Сульшер / Фото The Guardian

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер переконаний, що Давід Де Хеа – найкращий голкіпер.

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"Давід – найкращий воротар у світі. Він пропустив 2 голи в останніх 7 матчах за нас. У них ми двічі грали з Сіті, грали з Челсі, Тоттенхемом і Евертоном. 2 голи за 7 матчів.

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Так, гол з Евертоном, мабуть, вийшов дивним. У матчі з Тоттенхемом він не зміг відбити м'яч. Але він робить прекрасні сейви, він виграє для нас матчі і все ще є найкращим воротарем у світі.

Давід дуже наполегливо працює. Він не допускає якихось постійних помилок. Я дуже задоволений його роботою", – цитує Сульшера The Mirror.

У нинішньому сезоні АПЛ Де Хеа провів 30 матчів, в яких пропустив 31 гол.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Давід Давід Де Хеа Уле Гуннар Уле Гуннар Сульшер Тоттенхем - Манчестер Юнайтед
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