"Сульшер совершил ошибку, пригласив Роналду в Манчестер Юнайтед", – экс-звезда АПЛ
Бывший игрок Астон Виллы и сборной Англии Габриэль Агбонлахор продолжает критиковать Криштиану Роналду.
Вы могли заметить, как изменилась роль Фернандеша после прихода Роналду. До этого он был главным игроком. Теперь Роналду главный.
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Роналду был капитаном против Вулверхэмптона. До прихода Криштиану обычно капитаном был Фернандеш без Магуайра, а теперь он на скамье запасных. Появилось напряжение.
Если взглянуть на ситуацию в целом, Сульшер поймет, что допустил ошибку, пригласив Роналду. Вот и все. Да, Роналду забивает, но это голы, которые забили бы Гринвуд и Рэшфорд на этой позиции. Я бы отпустил Роналду летом. Пусть Гринвуд, Санчо и Рэшфорд играют вместе", – сказал Агбонлахора Football Insider.
В нынешнем сезоне Криштиану провел 21 матч, в которых отметился 14-ю голами и тремя ассистами.
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