Главная звезда МЮ Криштиану Роналду оказывает негативное влияние на атмосферу в лагере манкунианцев.

Игроки Юнайтед Харри Магуайр, Эдинсон Кавани и Мейсон Гринвуд предъявляют претензии, что Криштиану Роналду получает слишком много игрового времени, сообщает таблоид Daily Express.

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Часть футболистов МЮ не устраивает высокое влияние 36-летнего португальца на раздевалку "красных дьяволов". Также Криштиану обвиняют в неудачных результатах Юнайтед.

В нынешнем сезоне АПЛ Роналду провел 16 матчей, в которых отличился 8-ю голами и тремя ассистами. После 19 туров Манчестер Юнайтед расположился на 5-й строчке.

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