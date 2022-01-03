"Красные дьяволы" не смогли ничего противопоставить Вулверхэмптону (0:1) в 21-м туре АПЛ. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".

Судьбу матча решил один гол, забитый на 82-й минуте. Жоау Моутинью ударом с линии штрафной поразил нижний угол ворот Де Хеа. Португалец стал самым возрастным автором победного гола на Олд Траффорд в составе соперника Манчестер Юнайтед за всю историю Премьер-лиги – чемпиону Европы-2016 исполнилось 35 лет и 117 дней.

МЮ впервые проиграл с Рангником – Роналду-капитан страдал до выхода Бруну, большое возвращение на фоне слабой игры

Выездная победа позволила "волкам" сократить отставание от МЮ до трех очков. Манкунианцы на 7-м месте, волки разместились на 8-й позиции. К слову, это поражение стало для "красных дьяволов" первым под руководством Ральфа Рангника.