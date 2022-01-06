"Ви могли помітити, як змінилася роль Фернандеша після приходу Роналду. До цього він був головним гравцем. Тепер Роналду головний.

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Роналду був капітаном проти Вулверхемптона. До приходу Кріштіану зазвичай капітаном був Фернандеш без Магуайра, а тепер він на лаві запасних. З'явилась напруга.

Якщо поглянути на ситуацію в цілому, Сульшер зрозуміє, що припустився помилки, запросивши Роналду. От і все. Так, Роналду забиває, але це голи, які б забили Грінвуд і Решфорд на цій позиції. Я відпустив би Роналду влітку. Нехай Грінвуд, Санчо та Решфорд грають разом", – цитує Агбонлахора Football Insider.

У нинішньому сезоні Кріштіану провів 21 матч, в яких відзначився 14-ма голами та трьома асистами.

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