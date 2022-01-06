"Сульшер зробив помилку, запросивши Роналду у Манчестер Юнайтед", – екс-зірка АПЛ
Колишній гравець Астон Вілли та збірної Англії Габріель Агбонлахор продовжує критикувати Кріштіану Роналду.
"Ви могли помітити, як змінилася роль Фернандеша після приходу Роналду. До цього він був головним гравцем. Тепер Роналду головний.
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Роналду був капітаном проти Вулверхемптона. До приходу Кріштіану зазвичай капітаном був Фернандеш без Магуайра, а тепер він на лаві запасних. З'явилась напруга.
Якщо поглянути на ситуацію в цілому, Сульшер зрозуміє, що припустився помилки, запросивши Роналду. От і все. Так, Роналду забиває, але це голи, які б забили Грінвуд і Решфорд на цій позиції. Я відпустив би Роналду влітку. Нехай Грінвуд, Санчо та Решфорд грають разом", – цитує Агбонлахора Football Insider.
У нинішньому сезоні Кріштіану провів 21 матч, в яких відзначився 14-ма голами та трьома асистами.
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