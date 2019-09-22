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Вест Хэм – Манчестер Юнайтед: Сульшер назвал причины поражения манкунианцев от команды Ярмоленко

20:27 71 Читати українською
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед: Сульшер назвал причины поражения манкунианцев от команды Ярмоленко
Уле Гуннар Сульшер / ФК Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Сульшер прокомментировал поражение от Вест Хэма (0:2) в матче 6 тура АПЛ.

44’ Андрей Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл
 
44’ Андрей Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл

"Ключевые моменты были против нас. У них были хорошие завершения эпизодов. Нам не хватило качества, чтобы реализовать свои возможности. Если ты этого не делаешь в АПЛ, не добудешь никаких очков.

Гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 2:0

Я разочарован, что мы не победили, но несмотря на это остаюсь в позитивном настроении. Я всегда говорил, что будут взлеты и падения. У нас были взлеты, но сегодня надо принять результат и готовиться к следующему туру", – цитирует Сульшера BBC Sport.

Андрей Ярмоленко открыл счет в матче против Манчестер Юнайтед, а Вест Хэм победил со счетом 2:0.

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