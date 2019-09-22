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Ярмоленко отметился красивым голом в ворота Манчестер Юнайтед

17:04 90 Читати українською
Ярмоленко отметился красивым голом в ворота Манчестер Юнайтед
Андрей Ярмоленко / Фото ФК Вест Хэм

Хавбек Вест Хэма продолжает доказывать свою необходимость лондонскому клубу.

44’ Андрей Ярмоленко
 
44’ Андрей Ярмоленко

В рамках 6-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед приехал в гости к Вест Хэму.

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча с Ярмоленко в стартовом составе

Главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини решил доверить место в стартовом составе Андрею Ярмоленко и не пожалел об этом.

На 44-й минуте украинец оказался с мячом вблизи одиннадцатиметровой отметки после паса Фелипе Андерсона. Андрей мастерски разобрался в ситуации и точно пробил в угол ворот Де Хеа.

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Ворскла – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ
16:56
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Теги
Англия Вест Хэм Вест Хэм Вест Хэм - Манчестер Юнайтед Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Видеоновости Украинцы за рубежом
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