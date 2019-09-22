Ярмоленко отметился красивым голом в ворота Манчестер Юнайтед

Хавбек Вест Хэма продолжает доказывать свою необходимость лондонскому клубу.

В рамках 6-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед приехал в гости к Вест Хэму.

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча с Ярмоленко в стартовом составе

Главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини решил доверить место в стартовом составе Андрею Ярмоленко и не пожалел об этом.

На 44-й минуте украинец оказался с мячом вблизи одиннадцатиметровой отметки после паса Фелипе Андерсона. Андрей мастерски разобрался в ситуации и точно пробил в угол ворот Де Хеа.