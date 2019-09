Вест Хэм – Манчестер Юнайтед: Ярмоленко забил красивый гол в конце первого тайма

Матч, как и онлайн-трансляция Вест Хэм – Манчестер Юнайтед, начался в 16:00 по киевскому времени. Андрей Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе команды Мануэля Пеллегрини и очень активно начал поединок против гранда британского футбола. Уже на 3-й минуте украинский вингер, получив передачу от капитана Нобла, обыграл Матича, навесил на дальнюю штангу, однако Линделёф опередил Перейру, нейтрализовав дебютную угрозу у ворот МЮ. Вскоре уже сам Ярмоленко пытался замкнуть подачу от Форналса – Магуайр перевел сферу на угловой.

Ярмоленко отметился красивым голом в ворота Манчестер Юнайтед

Первый удар по воротам МЮ – также на совести Ярмоленко. На 19-й минуте Андрей оказался перед уголовным гостей, без всякой опеки, но как-то вяло пробил прямо в руки Де Хеа. "Красные дьяволы" ответили сразу двумя опасными моментами: сначала Фредерикс нейтрализовал потенциальный выход Решфорда на свидание с Фабиански, вовремя догнав молодого форварда после классной передачи Маты, а затем уже Диоп не позволил отличиться Джеймсу, который был готов замкнуть прострел Перейры вдоль вратарской.

