Вест Хем – Манчестер Юнайтед: Сульшер назвав причини поразки манкуніанців від команди Ярмоленка

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував поразку від Вест Хема (0:2) у матчі 6 туру АПЛ.

"Ключові моменти були проти нас. У них були хороші завершення епізодів. Нам не вистачило якості, щоб реалізувати свої нагоди. Якщо ти цього не робиш в АПЛ, не здобудеш жодних очок.

Гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Манчестер Юнайтед – 2:0

Я розчарований, що ми не перемогли, але попри це залишаюсь у позитивному настрої. Я завжди казав, що будуть злети і падіння. У нас були злети, але сьогодні треба прийняти результат і готуватись до наступного туру", – цитує Сульшера BBC Sport.

Андрій Ярмоленко відкрив рахунок у матчі проти Манчестер Юнайтед, а Вест Хем переміг з рахунком 2:0.

Вест Хем обіграв Манчестер Юнайтед завдяки голу Ярмоленка, який знищив найдорожчого захисника світу