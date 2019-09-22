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Вест Хем – Манчестер Юнайтед: Сульшер назвав причини поразки манкуніанців від команди Ярмоленка

20:27 598 Читать на русском
Вест Хем – Манчестер Юнайтед: Сульшер назвав причини поразки манкуніанців від команди Ярмоленка
Уле Гуннар Сульшер / ФК Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував поразку від Вест Хема (0:2) у матчі 6 туру АПЛ.

44’ Андрій Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл
 
44’ Андрій Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл

"Ключові моменти були проти нас. У них були хороші завершення епізодів. Нам не вистачило якості, щоб реалізувати свої нагоди. Якщо ти цього не робиш в АПЛ, не здобудеш жодних очок.

Гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Манчестер Юнайтед – 2:0

Я розчарований, що ми не перемогли, але попри це залишаюсь у позитивному настрої. Я завжди казав, що будуть злети і падіння. У нас були злети, але сьогодні треба прийняти результат і готуватись до наступного туру", – цитує Сульшера BBC Sport.

Андрій Ярмоленко відкрив рахунок у матчі проти Манчестер Юнайтед, а Вест Хем переміг з рахунком 2:0.

Вест Хем обіграв Манчестер Юнайтед завдяки голу Ярмоленка, який знищив найдорожчого захисника світу

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Англія Вест Хем - Манчестер Юнайтед Вест Хем Вест Хем Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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