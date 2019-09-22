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Гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 2:0

18:27 244 Читати українською
Гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 2:0
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – видео голов и обзор матча / Фото ФК Вест Хэм

Вест Хэм дома неожиданно победил Манчестер Юнайтед в рамках 6-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм – Манчестер Юнайтед.

44’ Андрей Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл
 
44’ Андрей Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл

Вест Хэм доминировал на протяжении первой половины встречи и был за это вознагражден. Перед свистком на перерыв хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко не оставил шансов Де Хеа, точно пробив в дальний угол.

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Во втором тайме все попытки "красных дьяволов" сравнять счет нивелировались защитой и голкипером хозяев. В свою очередь "молотобойцы" сумели удвоить преимущество благодаря голу Крессвелла.

Победа подняла Вест Хэм на 4-ю строчку (11 очков), Манчестер Юнайтед – 7-й (8 очков).

Вест Хэм обыграл Манчестер Юнайтед благодаря голу Ярмоленко, который уничтожил самого дорогого защитника мира

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Ворскла – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ
16:56
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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Вест Хэм - Манчестер Юнайтед Видеоновости
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