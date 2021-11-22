"Результат в субботу был недостаточно хорошим, как и вообще в последнее время. К сожалению, Уле заплатил за это цену. Мы также должны взять на себя значительную часть ответственности.

Сульшер пустил слезу во время прощального интервью для Манчестер Юнайтед – эмоциональное видео

Игроки должны отвечать за происходящее на поле. Мы были вместе. Сульшер расплатился за всех, и мы очень разочарованы этим. Мы были недостаточно сильны, мы это знаем, говорили об этом... Теперь должны смотреть вперед. Тренер побеседовал с нами. Это был эмоциональный день. Все очень уважают, что он сделал для клуба. Он остается легендой. Он сказал, что будет поддерживать нас и желать, чтобы мы выигрывали в каждой игре. Это красноречиво показывает ценности этого человека", – цитирует Магуайра ВВС.

Напомним, увольнение Сульшера повлекло поражение от Уотфорда (1:4). Магуайр в этом матче получил удаление.

Слабкий дебют Шевченка, лебедина пісня Сульшера, голи Маліновського і Мессі, провал Баварії перед Києвом – огляд вікенду