"Результат у суботу був недостатньо хорошим, як і загалом останнім часом. На жаль, Уле заплатив за це ціну. Ми також маємо взяти на себе значну частину відповідальності.

Сульшер пустив сльозу під час прощального інтерв'ю для Манчестер Юнайтед – емоційне відео

Гравці мають відповідати за все, що відбувається на полі. Ми були разом. Сульшер розплатився за всіх, і ми дуже розчаровані цим. Ми були недостатньо сильні, ми це знаємо, говорили про це... Тепер маємо дивитися вперед. Тренер поговорив з нами. То був емоційний день. Усі дуже поважають те, що він зробив для клубу. Він залишається легендою. Він сказав, що підтримуватиме нас і бажатиме, щоб ми вигравали у кожній грі. Це красномовно показує цінності цієї людини", – цитує Магуайра ВВС.

Нагадаємо, звільнення Сульшера спричинила поразка від Уотфорда (1:4). Магуайр у цьому матчі отримав вилучення.

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