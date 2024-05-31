Лучшим украинцем в АПЛ стал Илья Забарный, который забетонировал за собой место в стартовом составе. Защитник Борнмута зарекомендовал себя, приблизив трансфер к настоящему топ-клубу. Второе место в рейтинге досталось Виталию Миколенко, который провел достаточно сильный сезон за Эвертон, хотя “ириски” все время боролись за выживание.

Бронзу в рейтинге отдадим Михаилу Мудрику, который провел достаточно неровный сезон 2023/24, но в конце кампании украинец регулярно получал игровое время. Правда, вингеру пришлось пережить немало перестановок, в частности, Почеттино ставил украинца на позицию "десятки".

На четвертой позиции оказался Александр Зинченко, который пропустил немалый период после восстановления от травмы, а во второй половине сезона вообще перестал попадать в стартовый состав. Несмотря на это, Сашу сватают в Баварию, которую возглавил его давний знакомый по Манчестер Сити – Венсан Компани. Замыкает пятерку украинцев Егор Ярмолюк, который время от времени выходил в составе Брентфорда, хотя показывал себя с наилучшей стороны в ограниченное игровое время. Подробнее смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

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