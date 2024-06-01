Чемпионат Казахстана, 10-й тур

Ордабасы – Жетысу – 3:1

Голы: Беседин, 21, Макаренко, 32, Джахшибаев, 35 – Усенов, 26

Действующий чемпион принимал прямого конкурента – Жетысу, который даже имел на одно очко больше. Первый тайм оказался бенефисом украинцев.

Артем Беседин открыл счет, "прошив" вратаря ударом с полукруга. Для форварда Ордабасы это второй гол в 6 матчах чемпионата.

Жетысу отыгрался, но преимущество хозяевам быстро вернул другой украинец. Евгений Макаренко мастерски замкнул подачу партнера с углового. Для хавбека это первый гол в 8 матчах чемпионата, хотя ранее он успел забить в Кубке.

Джахшибаев закрепил преимущество Ордабасы перед перерывом. Во второй половине голов не было, поэтому "сине-белые" праздновали победу. Она позволила выйти на вершину таблицы, однако в течение тура ряд конкурентов еще могут подвинуть команду украинцев.

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