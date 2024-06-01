Боруссия Д – Реал: Винисиус оказался в стартовом составе на финал Лиги чемпионов после лихорадки
Вингер Реала Винисиус Жуниор сумел восстановиться к решающему матчу Лиги чемпионов 2023/24, в котором мадридцы сойдутся с Боруссией Д.
Состояние Винисиуса перед финалом Лиги чемпионов вызвало вопросы – у бразильца вспыхнула лихорадка за 2 дня перед матчем, информирует Relevo.
Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид: стартовые составы и онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов – Лунин в заявке
В его окружении были сомнения относительно участия вингера в матче с Боруссией Д, но Винисиус сумел залечить болезнь, а сегодня чувствует себя намного лучше. Болельщики Реала уже сравнили этот случай с тем, что произошло у легендарного баскетболиста Майкла Джордана, который в 1997 году, несмотря на пищевое отравление, сыграл в пятой игре финала НБА. Феноменальное выступление Джордана помогло его Чикаго Буллз в итоге завоевать чемпионство.
Добавим, что Винисиус провел 38 матчей за Реал во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 11 ассистами.
Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид: анонс финала Лиги чемпионов