Состояние Винисиуса перед финалом Лиги чемпионов вызвало вопросы – у бразильца вспыхнула лихорадка за 2 дня перед матчем, информирует Relevo.

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В его окружении были сомнения относительно участия вингера в матче с Боруссией Д, но Винисиус сумел залечить болезнь, а сегодня чувствует себя намного лучше. Болельщики Реала уже сравнили этот случай с тем, что произошло у легендарного баскетболиста Майкла Джордана, который в 1997 году, несмотря на пищевое отравление, сыграл в пятой игре финала НБА. Феноменальное выступление Джордана помогло его Чикаго Буллз в итоге завоевать чемпионство.

Добавим, что Винисиус провел 38 матчей за Реал во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 11 ассистами.

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