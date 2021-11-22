"Я сказал игрокам сегодня утром: верьте в себя, вы знаете, что мы лучше, чем наши результаты сейчас. У нас не было возможности показать это, но выходите, выкладывайтесь на все сто, наслаждайтесь игрой за Манчестер Юнайтед. Лига чемпионов – это самая большая сцена Европы. Победа выведет вас в следующий раунд.

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Майкл Каррик будет главным. Я очень уважаю его, очень люблю Майкла. Сейчас я становлюсь эмоциональным, потому что он действительно сильный... (на этом моменте Сульшер немного прослезился – прим. Футбол 24). С командой все будет хорошо. Я буду следить за ней и буду поддерживать игроков", – сказал Сульшер в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, норвежец возглавлял Манчестер Юнайтед с декабря 2018 года. Под его руководством команда занимала второе и третье место в чемпионате Англии и вышла в финал Лиги Европы-2020/21.

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