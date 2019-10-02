Сульшер раскритиковал состояние поля, на котором АЗ будет принимать Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер пожаловался на газон временной арены АЗ перед матчем второго тура Лиги Европы.

"Когда я посмотрел на качество поля, то был удивлен, что нам разрешили играть здесь. Я привык к этому в Норвегии. Это определенно не лучшее поле, что я видел в своей жизни.

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Скорее, это одно из худших полей, что я видел за последние годы. У нас все же есть стандарты в Норвегии. Поле безопасное для игры, я не говорю, что это не так. Но оно не новое. Это как ковер, поэтому будет больше отскоков. Похоже, что газон часто использовался.

Удивлен, что в таком климате используют искусственное покрытие. Это нормально, когда вы живете на севере, как мы в Норвегии, когда не можем играть в марте, ноябре или декабре. Но здесь... я удивлен", – цитирует Сульшера Goal.

АЗ придется принимать МЮ на временном стадионе Киосера в Гааге. В августе на домашней арене голландской команды АФАС-стадион обрушилась часть крыши.

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