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Сульшер раскритиковал состояние поля, на котором АЗ будет принимать Манчестер Юнайтед

2 октября 22:30 8 Читати українською
Сульшер раскритиковал состояние поля, на котором АЗ будет принимать Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер пожаловался на газон временной арены АЗ перед матчем второго тура Лиги Европы.

 

"Когда я посмотрел на качество поля, то был удивлен, что нам разрешили играть здесь. Я привык к этому в Норвегии. Это определенно не лучшее поле, что я видел в своей жизни.

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Скорее, это одно из худших полей, что я видел за последние годы. У нас все же есть стандарты в Норвегии. Поле безопасное для игры, я не говорю, что это не так. Но оно не новое. Это как ковер, поэтому будет больше отскоков. Похоже, что газон часто использовался.

Удивлен, что в таком климате используют искусственное покрытие. Это нормально, когда вы живете на севере, как мы в Норвегии, когда не можем играть в марте, ноябре или декабре. Но здесь... я удивлен", – цитирует Сульшера Goal.

АЗ придется принимать МЮ на временном стадионе Киосера в Гааге. В августе на домашней арене голландской команды АФАС-стадион обрушилась часть крыши.

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Лига Европы Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер АЗ - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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