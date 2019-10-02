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Сульшер розкритикував стан поля, на якому АЗ прийматиме Манчестер Юнайтед

22:26 291 Читать на русском
Сульшер розкритикував стан поля, на якому АЗ прийматиме Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / Getty Images

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поскаржився на газон тимчасової арени АЗ перед матчем другого туру Ліги Європи .

 

"Коли я подивився на якість поля, то був здивований, що нам дозволили грати тут. Я звик до цього в Норвегії. Це безумовно не найкраще поле, що я бачив у своєму житті.

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Радше, це одне з найгірших полів, що я бачив за останні роки. У нас все ж є стандарти в Норвегії. Поле безпечне для гри, я не кажу, що це не так. Але воно не найновіше. Це наче килим, тому буде більше відскоків. Схоже, що газон часто використовувався.

Здивований, що в такому кліматі використовують штучне покриття. Це нормально, коли ви живете на півночі, як ми в Норвегії, коли не можемо грати в березні, листопаді або грудні. Але тут... я здивований", – цитує Сульшера Goal.

АЗ доведеться приймати МЮ на тимчасовому стадіоні Кіосера в Гаазі. У серпні на домашній арені голландської команди АФАС-стадіон обвалилася частина даху.

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Ліга Європи Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер АЗ - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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