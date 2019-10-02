Лугано – Динамо: предматчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился ожиданиями от поединка с Лугано во втором туре группового этапа Лиги Европы.

"Попов и Цитаишвили в обойме. Они попали в предварительную заявку команды на игру, мы на них рассчитываем. А выйдут ли на поле – мы еще определим.

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Насыщенный график? Мне хочется верить, что футболистам хватит сил на завтрашний матч. Физически команда выглядит хорошо, поэтому должна выдержать такой темп. Нельзя сказать, что времени на восстановление было достаточно, но Динамо должно справиться и сохранить заданный темп даже после паузы на матчи сборных. При этом ребятам нужно проявить характер.

Почему швейцарский футбол так прогрессирует? В Швейцарии хороший чемпионат: есть лидеры, есть добротные середняки. Представители внутреннего чемпионата достаточно часто, как для такой маленькой страны, попадают в Лигу чемпионов, хорошо смотрятся в Лиге Европы.

Уровень Лугано в чемпионате и еврокубках сравнивать нельзя. В Европе у них больше мотивации, для некоторых игроков это супершанс. То, что видите на внутренней арене, надо повышать в несколько раз.

Акцентировали внимание именно на сильных и слабых сторонах соперника. Если мы воплотим, что задумали, вы увидите, над чем именно работали", – сказал Михайличенко на предматчевой пресс-конференции.

Встреча между этими соперниками состоится 3 октября, начало в 22:00. В первом туре Динамо дома обыграло Мальме (1:0).

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