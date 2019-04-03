Сульшер прокомментировал поражение Манчестер Юнайтед от Вулверхэмптона

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер доволен игрой своей команды в матче против Вулверхэмптона.

"Мы делали фантастические вещи. В первые двадцать минут мы должны были вести в два-три мяча, и я не преувеличиваю. Мы не использовали очень хорошие моменты. С нашей стороны было несколько ошибок. Если честно, мы подарили Вулверхэмптону первый гол.

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Удаление Янга? Когда ты на карточке и продолжаешь так играть, всегда есть риск получить еще одну карточку. Он сначала сыграл в мяч, но затем врезал сопернику, это карточка.

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Вдесятером играть трудно, но мы старались держать мяч, не хотели, чтобы на нас давили. Вулверхэмптон забил в первом же моменте после удаления. Стоит отдать им должное.

Я очень разочарован результатом, но доволен игрой команды с первой до 75-й минуты. Просто отличное выступление", – цитирует Сульшера BBC.