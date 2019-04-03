toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР ВУЛВЕРХЭМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВИЛЬЯРРЕАЛ - БАРСЕЛОНА

Сульшер прокомментировал поражение Манчестер Юнайтед от Вулверхэмптона

09:54 167 Читати українською
Сульшер прокомментировал поражение Манчестер Юнайтед от Вулверхэмптона
Уле Гуннар Сульшер / BBC Sport

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер доволен игрой своей команды в матче против Вулверхэмптона.

25’ Диогу Жота
77’ Крис Смоллинг
 
Скотт Мактоминай 14’
Эшли Янг 57’

"Мы делали фантастические вещи. В первые двадцать минут мы должны были вести в два-три мяча, и я не преувеличиваю. Мы не использовали очень хорошие моменты. С нашей стороны было несколько ошибок. Если честно, мы подарили Вулверхэмптону первый гол.

Результативная ошибка Фреда и автогол Смоллинга в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед

Удаление Янга? Когда ты на карточке и продолжаешь так играть, всегда есть риск получить еще одну карточку. Он сначала сыграл в мяч, но затем врезал сопернику, это карточка.

Манчестер Юнайтед проиграл Вулверхэмптону, Уотфорд разгромом отправил Фулхэм в Чемпионшип: 33-й тур АПЛ, матчи вторника

Вдесятером играть трудно, но мы старались держать мяч, не хотели, чтобы на нас давили. Вулверхэмптон забил в первом же моменте после удаления. Стоит отдать им должное.

Я очень разочарован результатом, но доволен игрой команды с первой до 75-й минуты. Просто отличное выступление", – цитирует Сульшера BBC.

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
47
мин
Александрия
17:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук