Сульшер прокоментував поразку Манчестер Юнайтед від Вулверхемптона

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер задоволений грою своєї команди у матчі проти Вулверхемптона.

"Ми робили фантастичні речі. У перші двадцять хвилин ми повинні були вести в два-три м'ячі, і я не перебільшую. Ми не використали дуже хороші моменти. З нашого боку було кілька помилок. Якщо чесно, ми подарували Вулверхемптону перший гол.

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Видалення Янга? Коли ти на картці і продовжуєш так грати, завжди є ризик отримати ще одну картку. Він спершу зіграв в м'яч, але потім врізав супернику, це картка.

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Вдесятьох грати важко, але ми намагалися тримати м'яч, не хотіли, щоб на нас тиснули. Вулверхемптон забив у першому ж моменті після видалення. Варто віддати їм належне.

Я дуже розчарований результатом, але задоволений грою команди з першої до 75-ї хвилини. Просто відмінний виступ", – цитує Сульшера BBC.