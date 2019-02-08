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Сульшер признан лучшим тренером АПЛ в январе

17:24 27 Читати українською
Сульшер признан лучшим тренером АПЛ в январе
Уле Гуннар Сульшер / Соцсети

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер получил награду за удачные выступления команды в АПЛ.

Главный тренер "красных дьяволов" получил награду лучшему тренеру месяца в чемпионате Англии, сообщает официальный сайт АПЛ.

Манчестер Юнайтед хочет предложить Сульшеру стать полноценным главным тренером

В четырех матчах, которые Манчестер Юнайтед сыграл в АПЛ в январе, подопечные Сульшера одержали победы над Тоттенхэмом, Ньюкаслом и Брайтоном, матч с Бернли закончился вничью.

Судьба Сульшера в Манчестер Юнайтед будет зависеть от результата матчей с ПСЖ в Лиге чемпионов, – СМИ

Сейчас Манчестер Юнайтед идет на 5-й строчке в турнирной таблице АПЛ, имеет в активе 48 очков, и отстает от Челси, которое идет четвёртым, на 2 зачетных пункта.

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