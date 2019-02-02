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Судьба Сульшера в Манчестер Юнайтед будет зависеть от результата матчей с ПСЖ в Лиге чемпионов, – СМИ

07:30 130 Читати українською
Судьба Сульшера в Манчестер Юнайтед будет зависеть от результата матчей с ПСЖ в Лиге чемпионов, – СМИ
Уле Гуннар Сульшер / Фото AP

Двухматчевое противостояние против ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов станет решающим для норвежского специалиста на тренерском мостике "красных дьяволов".

По информации The Sun, руководство манкунианского клуба предложит Сульшеру, который сейчас исполняет обязанности главного тренера, полноценный контракт, если он сможет пройти ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов.

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Именно результат матчей против ПСЖ станет определяющим для Сульшера. К слову, манкунианского клуб только недавно потерял очки под руководством Уле Гуннара.

Кроме этого, Сульшер уже успел войти в историю МЮ. Именно он – первый тренер в истории Манчестер Юнайтед, выигравший 6 стартовых матчей в чемпионате Англии.

Напомним, первый матч 1/8 финала ЛЧ между Манчестер Юнайтед и ПСЖ запланирован на 12 февраля, ответный матч состоится 6 марта.

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Манчестер Юнайтед - Пари Сен-Жермен: Вторник 12 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
до матча
9
дн
:
22
час
:
35
мин
Пари Сен-Жермен
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