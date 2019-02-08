Сульшер визнаний найкращим тренером АПЛ у січні

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер отримав нагороду за вдалі виступи команди в АПЛ.

Головний тренер "червоних дияволів" отримав нагороду найкращому тренеру місяця у чемпіонаті Англії, повідомляє офіційний сайт АПЛ.

Манчестер Юнайтед хоче запропонувати Сульшеру стати повноцінним головним тренером

У чотирьох матчах, які Манчестер Юнайтед зіграв в АПЛ у січні, підопічні Сульшера здобули перемоги над Тоттенхемом, Ньюкаслом та Брайтоном, матч з Бернлі закінчився внічию.

Доля Сульшера у Манчестер Юнайтед буде залежати від результату матчів з ПСЖ в Лізі чемпіонів, – ЗМІ

Наразі Манчестер Юнайтед йде на 5-й сходинці у турнірній таблиці АПЛ, має в активі 48 очок, та відстає від Челсі, яке йде 4-им, на 2 залікових пункти.