Манчестер Юнайтед хочет предложить Сульшеру стать полноценным главным тренером

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер может вскоре подписать новое соглашение с "красными дьяволами".

По информации The Mirror, руководство Манчестер Юнайтед рассматривает Уле Гуннара Сульшера в качестве основного кандидата на пост главного тренера команды.

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Сообщается, что "красные дьяволы" готовят для специалиста новый контракт. Сульшер возглавил МЮ после увольнения Жозе Моуринью в декабре 2018 года.

Под руководством Уле Гуннара команда выиграла 9 из 10 матчей, однажды сыграв вничью. Напомним, что Сульшер является лишь исполняющим обязанности главного тренера команды.

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