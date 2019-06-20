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Сульшер получит на летние трансферы Манчестер Юнайтед 100 миллионов фунтов

17:12 32 Читати українською
Сульшер получит на летние трансферы Манчестер Юнайтед 100 миллионов фунтов
Уле Гуннар Сульшер / reuters

Манчестер Юнайтед не собирается тратить большие деньги во время летнего трансферного окна.

Руководство "красных дьяволов" выделило главному тренеру команды Уле Гуннару Сульшеру 100 миллионов фунтов на летние трансферы, сообщает ESPN.

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Также отмечается, что сумма, которую можно потратить на трансферы, может быть увеличена. Она будет зависеть от вырученных средств с продажи футболистов.

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Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед заинтересован в приобретении защитников Лестера и Кристал Пэлас Харри Магуайра и Арона Ван-Биссаки.

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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Трансферы Манчестер Юнайтед
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