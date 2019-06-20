Сульшер отримає на літні трансфери Манчестер Юнайтед 100 мільйонів фунтів

Манчестер Юнайтед не збирається витрачати великі гроші під час літнього трансферного вікна.

Керівництво "червоних дияволів" виділило головному тренеру команди Уле Гуннару Сульшеру 100 мільйонів фунтів на літні трансфери, повідомляє ESPN.

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Також зазначається, що сума, яку можна витратити на трансфери, може бути збільшена. Вона буде залежати від виручених коштів з продажу футболістів.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед зацікавлений у придбанні захисників Лестера та Крістал Пеласа Харрі Магуайра і Арона Ван-Біссаки.