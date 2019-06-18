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Ювентус увеличит предложение по Погба до 140 млн евро

16:09 93 Читати українською
Ювентус увеличит предложение по Погба до 140 млн евро
Поль Погба / Reuters

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба все ближе к возвращению в туринский Ювентус.

Ювентус планирует сделать официальное предложение в размере 140 млн евро по трансферу Поля Погба, передает Goal.com.

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По информации издания, спортивный директор клуба Фабио Паратичи встретился с представителями Манчестер Юнайтед, чтобы обсудить потенциальную сделку для звездного француза. Туринцы также имеют выдержать конкуренцию со стороны мадридского Реала.

В сезоне 2018/19 Погба провел в составе Манчестер Юнайтед 47 матчей, отметившись 16 голами и 11 ассистов.

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