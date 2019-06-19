Мата официально остается в Манчестер Юнайтед

Хавбек Манчестер Юнайтед Хуан Мата продолжит защищать цвета "красных дьяволов".

Руководство Манчестер Юнайтед и Хуан Мата договорились о новом контракте, сообщает официальный сайт манкунианцев.

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Новое соглашение рассчитано рассчитано на год с возможностью продления еще на один сезон.

"Это настоящая честь представлять цвета этого великого клуба и наших невероятных болельщиков. Я уже пять лет в Манчестер Юнайтед и с гордостью называю Олд Траффорд своим домом", – прокомментировал новый контракт Мата.

В прошлом сезоне АПЛ 31-летний испанец провел 22 матча, в которых отметился тремя голами и 4-мя ассистами.

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