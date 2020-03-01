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Сульшер откровенно оценил шансы Рашфорда вернуться на поле до конца сезона

13:28 8 Читати українською
Сульшер откровенно оценил шансы Рашфорда вернуться на поле до конца сезона
Маркус Рашфорд / Reuters

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поделился мыслями по реабилитации нападающего Маркуса Рашфорда.

 

"Сканирование спины было весьма положительным. Но мы дадим ему столько времени, сколько потребуется. Конечно, он отчаянно хочет вернуться, но пройдет еще несколько месяцев, прежде чем мы увидим его на поле.

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Он постоянно с нами, в раздевалке перед играми, в перерыве. Он хочет, чтобы у ребят все было хорошо, чтобы он мог вернуться и успеть сыграть в Лиге Европы, финале Кубка Англии. Он стремится быть на поле в концовке сезона", – цитирует Сульшера Goal.

Напомним, именно Рашфорд остается главным бомбардиром Манчестер Юнайтед в АПЛ – 22 матча, в которых он отметился 14-ю голами и 5-ю ассистами.

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Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Эвертон - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия
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