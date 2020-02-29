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Манчестер Юнайтед нацелился на таланта Фиорентины – манкунианцы отправили своих скаутов в Италию

09:40 53 Читати українською
Манчестер Юнайтед нацелился на таланта Фиорентины – манкунианцы отправили своих скаутов в Италию
Федерико Кьеза / Фото ФК Фиорентина

Атакующий полузащитник Фиорентины Федерико Кьеза имеет шанс попробовать свои силы на Туманном Альбионе

В лагере Манчестер Юнайтед серьезно настроены в подписании Федерико Кьезы, сообщает Daily Mail.

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Скауты "красных дьяволов" побывали на поединке 25-го тура Серии А Фиорентина – Милан (1:1) и остались довольны игрой 22-летнего хавбека хозяев. По информации портала Transfermarkt Федерико оценивается в 60 млн евро.

В текущем сезоне Серии А Кьеза провел 22 матча, в которых отметился 6-ю голами и тремя ассистами. Игрок также защищает цвета сборной Италии.

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